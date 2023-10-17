"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقى فى غزة

يواصل الاحتلال استهداف المراكز الصحية والمستشفيات والطواقم الصحفية والمدارس والجامعات وغيرها، في قطاع غزة، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حرب الاحتلال المدمرة ضد الشعب، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها لليوم الـ11 على التوالي، والتي كان آخرها مجزرتا رفح وخان يونس صباح هذا اليوم، التي خلّفت 80 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، ومزيدًا من الدمار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بات واضحًا أن دولة الاحتلال ماضية في جريمة تطهير عرقي بالأسلحة المحرمة دوليًا، للتخلص من الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من مخططات معدة مسبقًا للتخلص من أزمة إسرائيل الاستراتيجية، التي يمثلها وجود ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هذا ما تؤكده جرائم القتل بالجملة التي ترتكبها الطائرات الإسرائيلية على مدار الساعة، ومشاهد الدمار الشامل والكارثة الإنسانية بجميع أوجهها في قطاع غزة، وخنق الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين.

تغيير استراتيجي في مسار التعامل الدولي مع حقوق الفلسطينيين

ولفت إلى أن ما تقوم به إسرائيل لا يمت بصلة إلى حجة "الدفاع عن النفس"، بل يهدف إلى تدمير شامل للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإحداث تغيير استراتيجي في مسار التعامل الدولي مع حقوق الفلسطينيين، وهو أيضًا ما تروج له حملات التضليل الإعلامية الإسرائيلية بشأن تحويل كل مواطن أينما كان إلى متهم.