"القاهرة الإخبارية": دمار واسع بسيارات الإسعاف إثر القصف الإسرائيلى على غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بوجود دمار واسع بسيارات الإسعاف إثر القصف الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات بغزة أصبحت تعمل بطاقة المولدات الكهربائية، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القناة قبل قليل.

قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

وبحسب خبر عاجل آخر لقناة "القاهرة الإخبارية"، فإن عمليات النزوح مستمرة من شرق قطاع غزة إلى وسطه وغربه، حيث يوجد قصف إسرائيلي كثيف لمختلف أنحاء القطاع.

وصرحت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 100 فلسطيني جراء القصف في رفح وخان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المدارس ومراكز الإيواء، كما بعث الاحتلال برسائل إلى سكان شرق غزة بالتوجه جنوبًا.