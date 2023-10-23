الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: حماس تستعد للإفراج عن 50 أسيرًا بالتزامن مع تدفق المساعدات من مصر

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية تتدفق لقطاع غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسئول عسكري إسرائيلي كبير أنه بناء على محادثات بين الولايات المتحدة وقطر، من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية بشكل منفصل عن أي اتفاق أوسع، وتأتي أنباء الإفراج عن المزيد من الأسرى مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

توترات فى الداخل الإسرائيلى

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن التأخير في أي غزو بري من إسرائيل لقطاع غزة يعكس الخلاف المتزايد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت وزير الدفاع، الذي يدعم عملية عسكرية واسعة النطاق تشمل أيضًا "حزب الله" جنوبي لبنان.

وتابعت أن نتنياهو عارض العملية الأوسع في الوقت الحالي، كما أعرب المسئولون الأمريكيون سرًا عن قلقهم للقادة الإسرائيليين بشأن أي ضربة كبيرة ضد الجماعة من شأنها أن تجرها إلى حرب إسرائيل ضد حماس، مما يفتح جبهة ثانية.

وأضافت أن "حزب الله" كثف من هجماته الصاروخية التي تستهدف شمال إسرائيل في الأيام الأخيرة، وردت إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي في جنوب لبنان، لكنها امتنعت حتى الآن عن تنفيذ هجوم كبير ضد الجماعة، لكن الحكومة الإسرائيلية طلبت من المزيد من سكان شمال إسرائيل مغادرة منازلهم.

تدفق المساعدات من مصر إلى غزة

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل مفاوضات الإفراج عن الأسرى، عبرت قافلة مساعدات ثانية إلى قطاع غزة قادمة من مصر في وقت متأخر من يوم الأحد، في أحدث محاولة لوقف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية وتبادلت إطلاق النار مع "حزب الله" على طول الحدود اللبنانية.

txt

الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات الإنسانية عبرت إلى غزة بفضل الجهود المصرية

وتضمنت المساعدات "مياها وطعاما ومعدات طبية"، وقالت الأمم المتحدة إن 14 شاحنة أخرى دخلت غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وأكدت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصول الشحنة، قائلة إنها وصلت مساء أمس الأحد.

وتابعت الصحيفة أن الشحنة جاءت بعد يوم من قيام قافلة مكونة من 20 شاحنة بنفس الرحلة يوم السبت، لكن مسئولي الإغاثة الدوليين استمروا في التحذير من أن هناك حاجة إلى المزيد.

وكتب مارتن جريفيث، رئيس الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بصيص أمل صغير آخر لملايين الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم بحاجة إلى المزيد، وأكثر من ذلك بكثير".

حماس مصر غزة المساعدات إسرائيلي حرب

مواد متعلقة

الجارديان: نتنياهو "المأزوم" يفقد السيطرة على إسرائيل.. ومطالب باستقالته فورًا

حكومة نتنياهو تتهاوى.. هل تشهد إسرائيل موجة استقالات وزارية جماعية؟

كاتب بريطانى: إسرائيل تستهدف أطفال فلسطين فى غزة والضفة الغربية

كاتب بريطانى: الغرب منح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب جرائم حرب فى غزة

حق العودة.. المفاتيح العريقة تكشف مخططات إسرائيل للتهجير القسرى إلى مصر والأردن

ترسانة أسلحة "حماس" تثير ذعر واشنطن وأجهزة الاحتلال العسكرية

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فلسطينيون: لن نترك أرضنا ونذهب لأى مكان.. وسنموت فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات