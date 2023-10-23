مسؤول إسرائيلى: لا هدنة خلال مفاوضات الإفراج عن الأسرى فى غزة

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بالرغم من الجهود الأمريكية لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس هناك.

وأشار المسئول الإسرائيلي إلى أن تل أبيب وواشنطن يريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى أنه لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس.

وأوضح المسؤول للشبكة الأمريكية، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على طلب أمريكي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من أن ذلك لم يلق قبولًا في إسرائيل.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية "بشكل منتظم" بشأن الوضع في غزة.

وقال "بلينكن" في تصريحات لشبكة NBC: "كلا منا يريد التأكد من عودة العديد من الرهائن الذين تم احتجازهم إلى ديارهم، ولهذا السبب نعمل على ذلك، كما قلت، في كل دقيقة تقريبًا من اليوم".