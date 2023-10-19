عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

هاجمت المطربة أنغام، أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات المصغر "إكس"، والمعروف سابقًا باسم "تويتر"، وذلك بسبب الهجوم الذي يشنه الجيش على أهل غزة.

وغرّدت الفنانة أنغام، عبر أحد المنشورات قائلًة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، في إشارة منها إلى "أدرعي"، ما جعل الأخير يهاجمها عبر صفحته الرسمية، ويعلق: "حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض".

وأضاف: "لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية. أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

أنغام تؤجل حفلها من أجل شهداء غزة

من جانبها، أعلنت الفنانة أنغام عن تأجيل حفلها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني جراء ما تعرضوا له خلال حربهم مع المحتل الإسرائيلي.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة".

وفي وقت سابق، شاركت "أنغام" صورة عبر حسابها على "إنستجرام" وهي تحمل العلم الفلسطيني، وكلمة "اغيثوا غزة"، وعلقت قائلة: "في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة أننا نملك، أننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين".