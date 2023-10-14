السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تدعم التبرع للهلال الأحمر المصري لمساعدة فلسطين: أغيثوا غزة

انغام
انغام

حرصت المطربة أنغام على إعلان تضامنها مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، ودعمها للتبرع للهلال الاحمر المصري، لإغاثة أهل غزة.

وشاركت “أنغام” صورة عبر حسابها على انستجرام، تحمل العلم الفلسطيني، وكلمة اغيثوا غزة، وعلقت قائلة: "في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة. لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط.


بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين.


زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع: @egyfoodbank

وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم: @egyptianredcrescent.


بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود".

 

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

أنغام غزة أهل غزة المطربة للهلال الاحمر المصرى

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