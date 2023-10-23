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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التعاون الدولى تكشف إطلاق منصة تمويلية للقطاع الخاص قريبًا

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق منصة تمويلية للقطاع الخاص قريبا، من أجل تسهيل كل أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص والحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، لمشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

 

إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن مشروع مراكز الغذاء الخضراء التي تنفذ لأول مرة في مصر سيتضمن أسواق جملة من الجيل الثالث، من خلال إنشاء بنية تحتية تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ستسهم مع الحكومة في تنفيذ أسواق الجملة الأمثل في مصر، قائلة: "تجمعنا نفس الرؤية مع الحكومة".

وعن اختيار محافظة الإسماعيلة لتكون مركزا لإنشاء مراكز الغذاء الخضراء، يأتي بهدف أن تتجاوز أسوق الجملة  في المشروع ليكون له تاثير يتجاوز حدود المحافظة.

وأضافت المشاط إلى أن المشروع نموذجا ناجحا لتعاون القطاعين العام والخاص، وتعزيز ودفع الجهود من خلال الاتفاقيات الدولية.

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وحضر مؤتمر إطلاق كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

ويضم مشروع مراكز الغذاء الخضراء العديد من السلع الغذائية من الخضر والفاكهة والأغذية الطازجة، وأسواق المزارعين والمباني الإدارية والخدمية على أعلى مستوى في التشغيل والإدارية.

ويستخدم المشروع الطاقة النظيفة لتشغيل المعدات والمخلفات لتدويرها المخلفات بطريقة آمنة وحضارية، تعود بالنفع على المواطن والتجار والدولة المصرية.

وقالت وزارة التموين إن مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر يأتي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الذي سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم فى توفير السلع الغذائية.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إطلاق منصة تمويلية للقطاع مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية مراكز الغذاء الخضراء إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين

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