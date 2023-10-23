إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر

أطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.



وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلًا عن مبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهي أيضًا مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.