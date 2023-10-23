الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر

الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط،

أطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

بعد قليل.. وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر


وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلًا عن مبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهي أيضًا مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.

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وزير التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20% إلى 25%

وزارة التموين مشروع مراكز الغذاء الخضراء السلع الغذائية الخضر الاغذية الطازجة الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين رانيا المشاط وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية مدينة الإسماعيلية

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