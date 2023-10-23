بعد قليل.. وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر

يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، والذي سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.



على جانب آخر، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، طوال الوقت لتوفير كافة السلع الغذائية وكذلك أيضا تقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخرى للحد من الهدر، وأيضا الحد من ارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك، ومن ضمن خطة الوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء مراكز الغذاء الخضراء في مصر تتميز بمواصفات عالمية.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أنشطة التجارة الداخلية سواء أنشطة تجارة الجملة أو أنشطة تجارة التجزئة إضافة إلي أنشطة التجارة الإلكترونية- قد نجحت بضخ استثمارات جديدة خلال العام الماضي 2022/2023 تتعدي الـ5 مليارات جنيه مصري.

وقد شهدت السوق المصرية عدة افتتاحات واسعة ومستمرة على مدار الـ9 سنوات الماضية، حيث استطاع نشاط قطاع التجارة الداخلية خلال تلك الفترة الوصول إلى ما يتعدى الـ7 تريليونات جنيه مصري، وهو ما يمثل إنجازًا ضخمًا بكافة المقاييس العالمية، وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رءوس أموال جديدة، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر في المتوسط، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية.