الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لخدمة شباب الإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة سبل التعاون بين المديرية والجهاز وتنسيق محاضرات بمركز التدريب المهنى للتعريف بخدمات الجهاز في الدورات المنفذة وتيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتقديم كل سبل الدعم والمساندة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

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وزارة العمل: ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في مصانع ببورسعيد

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أن اللقاء تناول اتفاق تعاون مع الجهاز على تنظيم دورات في مجال ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافى للشباب بمركز التدريب المهنى، باعتبارها مهن تحتاجها سوق العمل لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلالها، وحضر من جانب المديرية سامح عهدى، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وسامية عبدالسلام، مدير إدارة عمل الاحياء، ودعاء السيد، مدير مركز التدريب المهنى، ومن جانب التنمية المشروعات: آمال زيدان، المدير الإقليمى، وجيهان عبده، مدير وحدة الخدمات غير المالية.

وزارة العمل:إطلاق منظومة التحول الرقمى لمكتب عمل بالإسماعيلية

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منظومة التحول الرقمى الجديدة لمكتب تراخيص عمل الأجانب بالاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمى التى تبنتها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات في تقديم كل خدماتها للمواطنين وأصحاب الاعمال، بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، وتماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بضرورة العمل وفق منظومة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والمتكاملة والمُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مركز التدريب المهني وزير العمل حسن شحاتة البطالة

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