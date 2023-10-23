الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

إطلاق منظومة التحول الرقمي الجديدة لمكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منظومة التحول الرقمى الجديدة لمكتب تراخيص عمل الأجانب بالاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمى التى تبنتها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات في تقديم كافة خدماتها للمواطنين وأصحاب الاعمال،بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، وتماشيأ مع إتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بضرورة العمل وفق منظومة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والمتكاملة والمُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الاعمال، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

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مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في تقريرٍ للوزارة، انه حضر فعاليات الإطلاق حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وامال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي،وخالد رضوان  خبير معلومات، ومحمود عبد الحميد باحث بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، وإيناس عقاب مدير تطوير الأعمال بوزارة الاتصالات،وتيمور رضا مدير المشروع بشركة 3s، وتضمنت الفعاليات داخل مبنى مركز خدمات المستثمرين التى بدأت بكلمة ترحيب من مدير المكتب نهلة محمد حول شرح مراحل تطور العمل داخل المكتب حتى الآن، ومنظومة تراخيص عمل الاجانب، والتى يتم خلالها تحميل جميع بيانات الأجانب علي المنظومة حتى تتمكن الوزارات من معرفة تاريخ هذا الأجنبى منذ دخوله البلاد حتى تاريخه، والاصدار القديم من هذه البرامج وتعديله للإصدار الحديث ليكون أكثر قوة ودقة في عرض بيانات الاحنبي، وايضًا جرى استعراض كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة لتكون الاسماعيلية اول محافظة تعمل بها على مستوى الجمهورية.

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وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية علي مهنة التفصيل والخياطة لعدد 13 متدربة من الفتيات بجمعية البيئة للتنمية الاجتماعية بقرية تنيدة بمركز بلاط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر إحتياجاُ ومبادرة (مهنتك مستقبلك)  لتدريب الشباب، بالإضافة إلى حصر وتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  بمدينة الداخلة مدرسة عزب القصر الإعدادية، ومسجد الرحمة، ومبنى التضامن الاجتماعي، ومستشفى الداخلة العام،وذلك تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

وزارة العمل التحول الرقمي تراخيص عمل الأجانب الدولة المصرية وزير العمل حسن شحاتة

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