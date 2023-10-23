العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع المدارس بالإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ندوة للتوعية بمدرسة الشاطبي الثانوية العسكرية بنين، للتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميته، استمرارًا لجهود إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية في نشر ثقافة السلامة في جميع المنشآت العاملة داخل المحافظة للتوعية بالمخاطر وكيفية الوقاية منها، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها، لتوفير مناخ عمل آمن للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية.

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريرٍ للوزارة، أن الندوة تناولت كيفية تطبيق أساليب السلامة في المدرسة، وما هى الاشتراطات التي يجب اتباعها لتفادى أى مخاطر للطلاب، مع شرح المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها خلال اليوم، وكيفية الوقاية منها، كما تضمنت محاضرة بعنوان المخاطر الكهربائية والميكانيكية ألقتها المهندسة شيرين محمود بيومي، باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية، ومحاضرة بعنوان الحرائق وأنواعها وكيفية الوقاية منها، وشرح أهداف السلامة والصحة المهنية تناولتها الكيميائية منال محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية شرق، واختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان مخاطر بيئة العمل، ألقاها الكيميائي أمجد يعقوب، مفتش السلامة والصحة المهنية وسط، وذلك تأكيدًا لترسيخ مفهوم السلامة لدى كل فئات المجتمع، من خلال الأجهزة التابعة للمديرية بالمحافظة فى مختلف قطاعات العمل، للحفاظ على العاملين والمنشآت، وتوفير مناخ عمل صحي آمن لهم في بيئة العمل.

وعلى جانب آخر، كانت قد شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر، وبعنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودارت الفعاليات حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية، التى تؤثر على مرونتها وملاءمتها واستدامتها، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية، وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، والبنك الدولى، وشركة «فينتك ربوز» البحرينية.