الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل ابن زوجته بعين شمس للجنايات

أرشيفية
أرشيفية

أحالت نيابة عين شمس اليوم الإثنين المتهم بقتل نجل زوجته باستخدام عصا خشبية لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن المجني عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

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البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من "ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم" بتضررها من زوجها "عامل خردة- مقيم بذات العنوان" لقيامه بالتعدى بالضرب على ابنها وعمره عامين، باستخدام قطعة خشبية محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

محكمة الجنايات عين شمس نيابة عين شمس المجني عليه الصفة التشريحية قسم شرطة عين شمس مديرية امن القاهرة

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