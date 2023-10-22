الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب في عابدين لـ6 نوفمبر

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـعابدين، محاكمة عاطلين؛ بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

وتبين وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، ما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات.

وقال شهود العيان، إن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالتهما للجنايات.

محكمة جنايات القاهرة قتل شاب محاكمة مشاجرة النيابة العامة

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