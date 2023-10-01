السجن 3 سنوات لتاجر مخدر الآيس فى عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة والاتجار فى المخدرات.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة عابدين، بقيام مسجل خطر بالاتجار فى مخدر الاستروكس.

تم تكثيف التحريات وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الاتهام، وأن المتهم فى طريقه لتوزيع المواد المخدرة على عملائه فى المقاهى، تم القبض على المتهم.

بتفتيشه عثر بحوزته على 20 كيسًا صغير الحجم بداخلها كمية من مخدر الاستروكس، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات.