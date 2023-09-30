الحبس عامان لصاحبة مكتب خدمات لتزوير أوراق رسمية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة مالكة مكتب للخدمات بالسجن لمدة عامين، وشريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية لاستيلاء علي مبالغ مالية في البدرشين.



وجاء في أمر الإحالة في القضية 10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "ف.غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات، والمتهم "م.ف"، أنهما في غضون شهر يناير لعام 2022 بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية أشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج 24 المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير إسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخري صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهم استعملا المحرر الخاص ب"ف.ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.



كما قلدا وآخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء ب إدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن إصطنعوه علي غرار نظيره الصحيح وأستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.



وكشف أمر الإحالة، أنهم توصلا وأخر مجهول للاستيلاء علي المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" ف.ح" بأن استعملا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء علي النقود أنفة الإشارة.