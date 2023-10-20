الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل مقهى قتل زميله بالزيتون 15 يوما على ذمة التحقيقات

قتل
قتل

أمرت نيابة الزيتون الجزئية بحبس عامل مقهى متهم بقتل زميله بالزيتون 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت أجرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، الأربعاء، معاينة تصويرية لواقعة مقتل شاب بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم في منطقة الزيتون؛ ومثل الجريمة وتم تسجيلها بالصوت والصورة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تتعدى على الضحية بسلاح أبيض "مطواة"؛ بسبب الغيرة وخلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، ما أسفر عن مصرعه داخل مسكنه بمنطقة الزيتون.

كان مستشفى الزيتون العام تلقى إخطارًا يفيد وصول جثة عامل بمقهى مصابا بجرح قطعي بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته.

حبس عامل عامل مقهي قتل زميله الزيتون إثر نشوب مشاجرة

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