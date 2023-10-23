الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "الشيوخ" يستكمل مناقشة دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

دعوة وزيرى الزراعة والبترول للشيوخ

 

ووجّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدعوة، أمس الأحد، لوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، بالحضور إلى جلسة اليوم، التى ستشهد استكمال مناقشة الدراسة، موجهًا حديثه إلى ممثلى الوزارتين الحضور: "حضوركم يشرفنا، ولكن ربما نطمع فى المزيد والمناقشات المثمرة"، خاصة أن كثيرًا من الأعضاء لم تتحدث بعد".
 
وأكدت اللجنة المشترك، فى تقريرها، أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلية وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20 مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12 مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا)، وأضافت اللجنة أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة، أحدها مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة، بحيث يكون هذا السعر مناسبًا ومقبولًا للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

وأكدت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة، ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
 
وذكرت اللجنة أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5،75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
 
وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانًا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا، لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.

منظومة الأسمدة في مصر

وأوضحت اللجنة المشتركة أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة– المُنتجين– الموزعين والتجار– المزارعين)، ولا بد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة، حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.

مجلس الشيوخ الأسمدة الكيماوية الشيوخ دراسة وزير الزراعة

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