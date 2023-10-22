الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الخولى رئيسًا لبرلمانية مستقبل وطن بالشيوخ.. وعبدالمحسن لحماة الوطن

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية لبعض الأحزاب الممثلة بمجلس الشيوخ.

وقال رئيس المجلس إن رئيس المجلس قد وصل إليه رسالة من رئيس حزب مستقبل وطن تفيد باختيار الحزب لاختيار النائب حسام إبراهيم الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وممثلا له تحت قبة المجلس، كما تم اختيار النائب محمد نبيل حلاوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

حزب حماة الوطن 

كما أعلن رئيس المجلس أنه قد وصل له رسالة من رئيس حزب حماة الوطن تفيد باختيار الحزب للنائب أيمن عبدالمحسن كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له تحت قبة المجلس، وأنه تم اختيار النائب محمود أشرف أبوالنصر نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

وأعلن رئيس المجلس أنه قد وصل اليه رسالة من رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي إمام رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له واختيار النائب محمد طه نائبا له.

وأخيرًا أعلن رئيس المجلس عن أنه قد وصل إليه رسالة من رئيس حزب مصر الحديثة تفيد باختيار النائب محمد نبيل دعبس رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له تحت قبة المجلس.

التصديق على مضابط الجلسات

وصدق مجلس الشيوخ على عدد من مضابط الجلسات العامة للمجلس، وذلك جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال رئيس المجلس إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط العامة للجلسات العامة للمجلس من الافتتاحية وحتي الرابعة.

 وقال رئيس المجلس موجها حديثه للأعضاء «هل لأي منكم أي ملاحظات على تلك المضابط؟». ولم يُبد أي من النواب أي من الملاحظات على تلك المضابط ولذلك أعلن رئيس المجلس تصديق المجلس على تلك المضابط لتلك الجلسات.

مجلس الشيوخ الهيئات البرلمانية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حزب مستقبل وطن حزب حماة الوطن حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي حزب مصر الحديثة

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