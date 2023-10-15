الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبوهميلة رئيسًا لبرلمانية الشعب الجمهورى وبهاء شلبى لحماة الوطن بمجلس النواب

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس  مجلس النواب عن تلقي الأمانة العامة للمجلس رسائل وخطابات، تفيد بتحديد أسماء عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية لبعض الأحزاب الممثلة بمجلس النواب.

 وقال رئيس مجلس النواب، لقد تلقى المجلس خطابا من رئيس حزب الشعب الجمهوري، يفيد باختيار النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وممثلا له تحت قبة المجلس.

كما أعلن عن تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابا من رئيس حزب حماة وطن، يفيد باختيار النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وممثلا له تحت قبة المجلس، وأعلن رئيس المجلس عن تلقي الأمانة العامة خطابا من رئيس حزب النور، يفيد باختيار النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور، وممثلا له تحت قبة المجلس.

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اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة و8 اتفاقيات دولية

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مجلس النواب عن بيان البرلمان الأوروبى: ادعاءات كاذبة تكشف نيته إصدار أحكام سلبية مُسبقة عن الانتخابات


مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة

كما بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم بمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.                                                

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 21 ألف جنيه سنويًا.

مجلس النواب الأمانة العامة للمجلس اسماء عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الأحزاب حزب الشعب الجمهوري

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