الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد نشر اسم جندى قُتل أمس.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 308

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف موقع "واينت" العبري عن اسم  الجندي الذي قُتل أمس الأحد في غزة، وهو ما يرفع عدد القتلى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 308 قتلى.

وأوضح الموقع أن العريف تامير باراك، 19 عامًا، جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي، قتل خلال عملية جمع معلومات عن المفقودين والمختطفين في قطاع غزة، في منطقة كيسوفيم.

ولفت الموقع إلى أنه إضافة إلى مقتل باراك، أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح متوسطة وخفيفة خلال العملية المذكورة.

وأشار الموقع  أن باراك مقاتل في فوج الهندسة القتالية وقتل بصاروخ مضاد للدبابات استهدف دبابة وعربة هندسية خلال العملية. 

وكانت كتائب القسام أعلنت، أمس الأحد، أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.

 

txt

شهيد و4 مصابين في مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بمخيم الجلزون

الاحتلال الإسرائيلي يعلن عزمه تكثيف ضرباته ضد غزة

هذا، وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عزمه تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادًا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وقال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر.

يأتي ذلك، وسط دعوات متكررة يطلقها الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال غزة للتوجه جنوبًا، رغم أن القوات الإسرائيلية تشن غارات ضارية جنوب القطاع أيضًا.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، بأنه سيتم إلغاء العملية البرية في قطاع غزة إذا أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين واستسلمت دون قيد أو شرط.

وقال كونريكوس في حديث لإذاعة ABC الأسترالية: إذا خرجت حماس من مخابئها التي يتسترون فيها بالمدنيين الإسرائيليين، وهو ما تفعله الآن، وأعادت جميع رهائننا الـ212 واستسلموا دون قيد أو شرط، فستنتهي الحرب.

وأضاف: إذا لم يفعلوا ذلك، فمن المحتمل أن نضطر إلى الدخول وإنجاز الأمر.

أسباب تأجيل الهجوم البري لقطاع غزة 

ولم يجب كونريكوس على سؤال عن سبب تأجيل الهجوم البري رغم أيام من التكهنات، قائلًا بدلًا من ذلك إن القوات الإسرائيلية ستعمل على تفكيك حماس تمامًا، وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كامل حتى لا تعود تشكل بعد الآن تهديدًا للمدنيين الإسرائيليين.

كما لم يقدم المتحدث الإسرائيلي إجابة محددة على سؤال المذيع حول ما إذا كانت الأولوية القصوى للجيش الإسرائيلي تتمثل في التدمير الكامل لـ"حماس" أم تحرير جميع الرهائن المحتجزين لديها.

الجندي غزة الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الهجوم الإسرائيليين

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يُعلن مهاجمة خلية فى الأراضى اللبنانية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ4741 شهيدًا

خبراء دوليون لـ«الدستور»: إسرائيل تقود حملة تطهير عرقى فى غزة

الأمم المتحدة تكشف عن حالات الإصابة بالجديرى المائى والجرب فى قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

الأمم المتحدة: فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن مع بدء الإعصار تيج

الخارجية الفلسطينية: النشاط الدبلوماسي يتواصل لفضح ما ترتكبه إسرائيل من إبادة

تفاصيل العدوان الإسرائيلى على محيط بلدتى الظهيرة وعلما الشعب بلبنان

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23-10-2023 والقنوات الناقلة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ4741 شهيدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات