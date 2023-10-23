عاجل.. «يونيسف»: حياة 120 طفلا حديثى الولادة معرضة للخطر بسبب نفاد الوقود بغزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن 120 مولودًا جديدًا موضوعين في حاضنات معرضون للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

واستُشهد أكثر من 1750 طفلًا من أصل 4385 شهيدًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بحسب «فرانس برس».

وشدد الاحتلال الإسرائيلي الحصار المفروض أصلًا على القطاع منذ العام 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية، وتعاني المستشفيات في القطاع نقصًا حادًا في الوقود والمياه والأدوية.

وقال الناطق باسم «يونيسف» جوناثان كريكس «لدينا حاليا 120 طفلًا حديثي الولادة في الحاضنات منهم 70 طفلًا مرتبطون بأجهزة التنفس الصناعي، وبالطبع هذا يشعرنا بقلق بالغ».

وأضاف تحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.

وأشارت المنظمة العالمية إلى 1000 حالة غسيل كلى في قطاع غزة معرضة أيضًا للخطر في حال توقف المولدات عن العمل.