شهيد و4 مصابين فى مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بمخيم الجلزون

أعلنت وزارة الصحة عن سقوط شهدين وإصابة 4 بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيا، عقب اقتحامات، فجر اليوم الاثنين.

واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروحهم بالخطيرة.