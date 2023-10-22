الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشهاد صحفى وإصابة أفراد عائلته فى قصف منزله بقطاع غزة

الصحفي رشدي السراج
الصحفي رشدي السراج

أفادت فضائية "الغد" باستشهاد الصحفي رشدي السراج، وإصابة عدد من أفراد عائلته في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي يتواصل لليوم الـ 16 على التوالي، مستهدفًا المنازل والمدارس والمستشفيات بقطاع غزة.

وطالب الاحتلال مؤخرًا سكان شمالي قطاع غزة بمغادرة شمال القطاع إلى الجنوب قائلًا: "إلى سكان قطاع غزة، وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر، كل من اختار أن لا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

إسرائيل مدينة غزة قطاع غزة غزة شمال قطاع غزة

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