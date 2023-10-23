الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. انسحاب منظمة الأونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

منظمة الأونروا
منظمة الأونروا

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، اليوم الإثنين، إن متوسط الشهداء الذين يقتلون يوميًا جراء القصف الإسرائيلي نحو 350 شهيدًا.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريحات صحفية، أنه خلال اليومين الماضيين الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين نزحوا عادوا إلى شمال قطاع غزة.

وأشار "معروف" في تصريحات الصحفية، إلى أن منظمة الأونروا التابعة لـ الأمم المتحدة، انسحبت من مناطق شمال قطاع غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4561 وأكثر من 14245 مصابًا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهد 13 مواطنًا فلسطينيًا وأصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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