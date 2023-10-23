كارثة إنسانية وتغيير ديموغرافى فى غزة.. "سى إن إن" تكشف مخاطر الغزو البرى الإسرائيلى

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن عملية الغزو البري الإسرائيلية على قطاع غزة، ربما تكون ليست الحل الأفضل بينما تواجه عملية الغزو البري العديد من المعوقات.

الغزو البري الإسرائيلي لغزة

وقال أحد الجنود الإسرائيليين رفض الكشف عن هويته لسي إن إن: إنه ليس لديه أي فكرة عن المدة التي سيتم خلالها نشر الإسرائيليين في "غلاف غزة"، وهي المنطقة الواقعة في جنوب إسرائيل التي تعرضت لهجوم من قبل حركة حماس قبل أسبوعين.

وقال الجندي الذي يخدم في وحدة مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي تم نقلها إلى المنطقة بعد أن قتلت حركة حماس 1400 شخص واختطفوا حوالي 200 في 7 أكتوبر: إن الأمر قد يستغرق أسابيع، وربما أشهر.

وقالت سي إن إن: ان التوغل البري بات أمر لا مفر منه، ولكن الشكل الذي قد تبدو عليه هذه العملية لا يزال مجهولًا. يمكن للجيش الإسرائيلي أن يشن غزوًا واسع النطاق، أو يقوم بعمليات توغل أكثر دقة تهدف إلى استعادة الرهائن واستهداف حركة حماس، وماذا سيحدث بعد ذلك هو سؤال أكبر. وبينما تتحدث القيادة الإسرائيلية عن ضرورة التخلص من حماس، فإن خطة مستقبل غزة وسكانها الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة لا تزال مجهولة.

وقال حسن الحسن، زميل باحث في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن خطة القضاء على حماس قد تكون خطيرة ومعقدة - وقد تكون لها عواقب غير متوقعة، وقال لشبكة CNN: "نظرًا لأن حماس متجذرة ومتأصلة داخل غزة ومجتمعها وجغرافيتها، فمن أجل هزيمتها، سيتعين على إسرائيل إجراء تغيير طبوغرافي وديموغرافي دائم في قطاع غزة – وهذا ما يحدث بالفعل".

كارثة إنسانية

وطلب الجيش الإسرائيلي من جميع المدنيين في شمال غزة الإخلاء إلى الجنوب بينما يواصل قصف القطاع بغارات جوية وخلق هذا النظام كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا": إن حوالي 1.4 مليون شخص نزحوا في غزة- أي أكثر من 60٪ من سكان القطاع بأكمله. وتخضع غزة لحصار من قبل إسرائيل ومصر منذ سنوات، ولكن بعد هجوم حماس، قطعت إسرائيل أيضًا إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود.

وقال الحسن: "إن سيناريو التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين تجاه مصر فشل، مشيرا إلى أن مصر تحظى بدعم الجميع والدول العربية لن تسمح بذلك وقال: "يشعر الأردنيون أيضًا بالقلق من أنه إذا رأينا طردًا جماعيًا للفلسطينيين من غزة، فإن ذلك من شأنه أن يخلق سابقة وأن الحكومة اليمينية في إسرائيل ستحاول حل القضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد من خلال طردهم بشكل جماعي من غزة إلى مصر". ومن الضفة الغربية إلى الأردن.