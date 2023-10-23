عاجل.. إعلام فلسطينى: مستشفيات غزة تتلقى إنذارًا من إسرائيل بالقصف

قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن جميع مستشفيات غزة تلقت إنذارًا من إسرائيل يهددها بالقصف.

وأفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" بأن الطيران الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي وسط غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة.

ويضم مجمع الشفاء الطبي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية بحسب الوكالة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 ضحية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بين الضحايا 1873 طفلًا و1023 امرأة و187 مسنًا، موضحًا أن "40% هم من الأطفال، و70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".