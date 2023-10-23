الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إعلام فلسطينى: مستشفيات غزة تتلقى إنذارًا من إسرائيل بالقصف

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن جميع مستشفيات غزة تلقت إنذارًا من إسرائيل يهددها بالقصف.

وأفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" بأن الطيران الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي وسط غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة.

ويضم مجمع الشفاء الطبي أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية بحسب الوكالة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 ضحية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بين الضحايا 1873 طفلًا و1023 امرأة و187 مسنًا، موضحًا أن "40% هم من الأطفال، و70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

عاجل.. التلفزيون الفلسطينى: إسرائيل تقصف محيط مستشفى القدس فى غزة

عاجل.. القصف الإسرائيلى على غزة متواصل منذ ساعتين دون توقف

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى محيط مستشفى القدس (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات