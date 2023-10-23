جمال شقرة لـ "الشاهد": مصر تمتلك نخبة واعية بمخططات الحركة الصهيونية

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن مصر مازالت تقوم بدورها في تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني، لكن لا يفرغ قطاع غزة حتى لا تفترسه إسرائيل بعد ذلك وتقوم بعمل مستوطنات جديدة في القطاع.

وأضاف شقرة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه لا يجب أن ننسى أن الفترة من 1923 وحتى 1952 كان يوجد لدى مصر مثقفين يعون ويدركون، بالإضافة إلى امتلاك مصر لوزارة خارجية عريقة جدًا.

ولفت إلى أن تلك النخبة كانت واعية بمخططات الحركة الصهيونية، ولذلك كان يمكن لمصر أن تدير قطاع غزة وتحافظ عليه لكن في إطار أنه وديعة لدى مصر حتى تُحل القضية الفلسطينية.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.