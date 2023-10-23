جمال شقرة يكشف لـ"الشاهد" فكرة إقامة وطن يهودي بسيناء ونقل مياه النيل إليها

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن بول فريدمان، هو رحالة صهيوني خطير جدًا، وعينه على مدين في الشمال الشرقي لسيناء وكان امتدادها سيناء وطرح فكرة بعدما زار مدين ودرس المنطقة على هرتزل مؤسس الصهاينة في عام 1897.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد البز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفكرة كانت تأسيس دولة في سيناء وهنا تجد فريدمان أفكاره تتكرر بالأمس والآن وهو من الذين قالوا نقيم دولة ونحتاج موارد مائية وخط ملاحي ونضرب قناة السويس، ويتم عمل قناة تمتد من خليج العقبة لحيفا، وهو ما يتكرر الآن بخط السكة الحديد القادم من آسيا.

وتابع، أنه كل فترة تقفز على السطح مشروعات على هذا النسق كما أنه قال إنه لابد من الاستفادة من مياه نهر النيل وعمل أنفاق تصل من أسفل قناة السويس لسيناء وحدد المنطقة وهي العريش وسيناء وحولها تحتاج من إلى 5 مليار متر مكعب من المياه يأخذها من نهير النيل.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.