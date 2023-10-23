شقرة لـ "الشاهد": الموقف المصرى واضح وثابت أن فلسطين للفلسطينيين

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن الموقف المصري والرؤية المصرية واضحة وثابتة منذ عام 1950 وحتى الآن وسياستها هي أن فلسطين للفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر عندما شاركت في حرب 1948م هدفها كان تخليص فلسطين من الاستعمار الصهيوني، وتحقيق استقلال شعب فلسطين.

وأضاف شقرة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، معنى أن توافق مصر على انضمام غزة إليها، فهذا يعني القضاء على القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر هي أم الدنيا وأهم دولة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك وزارة خارجية عريقة ودبلوماسيين في غاية التفهم والانفتاح على كل ما خططت له الحركة الصهيونية.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الدكتور محمد االباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.