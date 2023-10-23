الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شقرة لـ "الشاهد": الموقف المصرى واضح وثابت أن فلسطين للفلسطينيين

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن الموقف المصري والرؤية المصرية واضحة وثابتة منذ عام 1950 وحتى الآن وسياستها هي أن فلسطين للفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر عندما شاركت في حرب 1948م هدفها كان تخليص فلسطين من الاستعمار الصهيوني، وتحقيق استقلال شعب فلسطين.

 

وأضاف شقرة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، معنى أن توافق مصر على انضمام غزة إليها، فهذا يعني القضاء على القضية الفلسطينية.

 

وأكد أن مصر هي أم الدنيا وأهم دولة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك وزارة خارجية عريقة ودبلوماسيين في غاية التفهم والانفتاح على كل ما خططت له الحركة الصهيونية.

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم  الدكتور محمد االباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

فلسطين القضية الفلسطينية غزة مصر إسرائيل برنامج الشاهد جمال شقرة

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

عاجل.. التلفزيون الفلسطينى: إسرائيل تقصف محيط مستشفى القدس فى غزة

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

عاجل.. القصف الإسرائيلى على غزة متواصل منذ ساعتين دون توقف

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى محيط مستشفى القدس (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات