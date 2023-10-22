مراسل القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق متفرقة بغزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من خان يونس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل غاراته الجوية المرتكزة على عدة أماكن داخل قطاع غزة، مستهدفة خلالها المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأضاف جبر خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مناطق متفرقة بغزة، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف المنازل والممتلكات العامة، بجانب الغارات الجوية التي استهدفت المناطق الشرقية في خان يونس، مشيرًا إلى أن هناك أحزمة نارية عقدها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بأنحاء المناطق الشمالية في بيت حانون وبيت لاهيا.