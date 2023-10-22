استشهاد مواطنين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل جنوب ووسط غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة 11 آخرين، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل على رؤوس ساكنيه في رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وآخر في بلدة القرارة شمالا.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو حبيس في القرارة، ما أدى لاستشهاد خمسة شهداء، ومنزلا لعائلة الزيتاني في حي الأمل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت وفا أن طيران الاحتلال استهدف منزلا على رؤوس ساكنيه في المغراقة وسط القطاع، أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى قصف منزل في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

مستشفيات قطاع غزة: 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا منذ بداية العدوان

وسبق، وكشفت معلومات صادرة عن مستشفيات قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة، و187 مسنا، و14245 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ولفتت مستشفيات قطاع غزة إلى تلقيها 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

لمعطيات مستشفيات قطاع غزة، ارتكب الاحتلال، 24 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 266 شهيدا، منهم 117 طفلا أغلبهم جنوب غزة، لافتة إلى أن الاحتلال ارتكب 574 مجزرة خلفت 3600 شهيد وأضعاف هذا العدد ما زالوا تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ديفيد هيرست، رئيس تحرير صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، أن إسرائيل ترتكب مذبحة بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث قتلت قرابة 430 طفلًا هذا العام حتى الآن في الضفة الغربية وحدها، بخلاف المذبحة التي جرت في غزة وقتل فيها الآلاف، والتي تعتبر أمرًا مروعًا، حيث يتصاعد عدد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل كبير.