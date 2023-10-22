الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد مواطنين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل جنوب ووسط غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة 11 آخرين، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل على رؤوس ساكنيه في رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وآخر في بلدة القرارة شمالا.

txt

القاهرة الإخبارية| مقتل جندي إسرائيلي خلال محاولة لاجتياح شمال غزة

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو حبيس في القرارة، ما أدى لاستشهاد خمسة شهداء، ومنزلا لعائلة الزيتاني في حي الأمل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت وفا أن طيران الاحتلال استهدف منزلا على رؤوس ساكنيه في المغراقة وسط القطاع، أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى قصف منزل في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

مستشفيات قطاع غزة: 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا منذ بداية العدوان

وسبق، وكشفت معلومات صادرة عن مستشفيات قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة، و187 مسنا، و14245 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ولفتت مستشفيات قطاع غزة إلى تلقيها 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

txt

سفير فلسطين بالقاهرة: بيان الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام لخص الموقف العربى

لمعطيات مستشفيات قطاع غزة، ارتكب الاحتلال، 24 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 266 شهيدا، منهم 117 طفلا أغلبهم جنوب غزة، لافتة إلى أن الاحتلال ارتكب 574 مجزرة خلفت 3600 شهيد وأضعاف هذا العدد ما زالوا تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ديفيد هيرست، رئيس تحرير صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، أن إسرائيل ترتكب مذبحة بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث قتلت قرابة 430 طفلًا هذا العام حتى الآن في الضفة الغربية وحدها، بخلاف المذبحة التي جرت في غزة وقتل فيها الآلاف، والتي تعتبر أمرًا مروعًا، حيث يتصاعد عدد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل كبير.

غارات إسرائيلية قطاع غزة طائرات الاحتلال خان يونس القرارت

الأكثر قراءة

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات