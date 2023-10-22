مستشفيات قطاع غزة: 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا منذ بداية العدوان

أعلنت معلومات صادرة عن مستشفيات قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة، و187 مسنا، و14245 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ولفتت مستشفيات قطاع غزة إلى تلقيها 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ووفقا لمعطيات مستشفيات قطاع غزة، ارتكب الاحتلال، 24 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 266 شهيدا، منهم 117 طفلا أغلبهم جنوب غزة، لافتة إلى أن الاحتلال ارتكب 574 مجزرة خلفت 3600 شهيد وأضعاف هذا العدد ما زالوا تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع.

كاتب بريطانى: إسرائيل تستهدف أطفال فلسطين فى غزة والضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ديفيد هيرست، رئيس تحرير صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، أن إسرائيل ترتكب مذبحة بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث قتلت قرابة 430 طفلًا هذا العام حتى الآن في الضفة الغربية وحدها، بخلاف المذبحة التي جرت في غزة وقتل فيها الآلاف، والتي تعتبر أمرًا مروعًا، حيث يتصاعد عدد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل كبير.

وأوضح ديفيد هيرتس في فيديو مصور له عبر أن وزير الدفاع الإسرائيلي الرجل قال إن الفلسطينيين حيوانات بشرية وأن القوات الإسرائيلية لن تحاسب على أي شيء تفعله، مزق كافة القواعد الدولية وحقوق الإنسان، وأصبح الهدف هو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي.

وأضاف هيرست: "من أجل استكمال هذه المهمة منح الغرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر ووقتا غير محدد لشن غزو بري على قطاع غزة، وحاول السكان الهرب من المناطق الشمالية ولكن تم قصفهم في الطرق الآمنة التي حددتها إسرائيل".

وأشار الكاتب البريطاني إلى أن إسرائيل تفعل ذلك بحجة أنها تقضى على حركة حماس التي تشبهها بداعش، ولكن حقيقة الأمر أنه لا يوجد وجه شبه بين حماس وداعش، فحماس رغم اختلاف أيدلوجيتها مع العديد من العرب وحركة فتح الفلسطينية، ولكنها في النهاية حركة مقاومة تسعى لإنهاء الاحتلال، ولذلك أطلقت على هجومها على إسرائيل الذي تم بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية الأخرى "طوفان الأقصى"، للاعتراض على ما يفعله الاحتلال في الضفة الغربية.