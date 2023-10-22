الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنائس فلسطين ترفع الصلوات من أجل شهداء الحرب فى غزة

صلاة الكنائس لأجل
صلاة الكنائس لأجل شهداء الحرب في غزة

ترأس عدد من رؤساء الكنائس بالأراضي المقدسة، اليوم صلاة لأجل شهداء الحرب في غزة، ولأجل أن يحل السلام بالعالم.

 وشارك في الصلوات الذكرانية في كنيسة القيامة المقدسة، صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث يشاركه أساقفة وآباء أخوية القبر المقدس.

في سياق  متصل، استقبل صاحب الغبطة ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، في مقر بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.

وتأتي الزيارة في ظل أزمة إنسانية حادة أعقبت مأساة قصف المستشفى الأهلي الأنجليكاني والهجوم الجوي الإسرائيلي على مجمع الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة غزة.

وفي نهاية اجتماع عُقد ليلة أمس مع بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس بمشاركة رئيس أساقفة كانتربري، أصدرت القيادات الروحية بيانًا موحدًا أكدوا من خلاله عن تعبيرهم "بأقوى العبارات الممكنة" عن إدانتهم الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دون سابق إنذار مجمع كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في غزة في ليلة 19 أكتوبر الجاري.

وقف إطلاق النار

 كما دعوا من خلال البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية حياة جميع المدنيين، مع تسليط الضوء على اعتباراتهم الإنسانية والأخلاقية والدينية التي ينبع منها موقفهم الثابت والراسخ، والتزامهم الكامل والثابت بتقديم المساعدة والملجأ والدعم لجميع المدنيين، على الرغم من الضغوط الإسرائيلية المتزايدة عليهم لإخلاء مؤسساتهم الكنسية من اللاجئين إليها نتيجة قصف منازلهم.

وتشارك القادة الروحيون بالصلاة من أجل إنهاء أعمال العنف والحرب وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا للمدنيين.

 وأعرب بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس عن امتنانهم العميق لتضامن رئيس الأساقفة ويلبي مع سكان الأراضي المقدسة في هذه الأوقات الصعبة.

وكانت قد شيعت جنازة ضحايا وشهداء، كنيسة الروم الأرثوذكس، بغزة برئاسة المطران اليكسوس، مساء أول أمس، والذين راحوا ضحية غارات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت الكنيسة مساء الخميس الماضي.

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