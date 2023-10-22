سفير فلسطين لدى العراق: كل إنسان فى غزة أصبح مشروع شهيد

قال سفير فلسطين لدى العراق، أحمد الرويضي، إن القصف على غزة مستمر ولم يتوقف، مؤكدًا أن كل إنسان في غزة أصبح مشروع شهيد.

وأضاف سفير فلسطين لدى العراق، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع في غزة شهيد يحمل شهيدًا وآخر ينتظر دوره، لذلك نحتاج إلى إيقاف هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن حماية الشعب الفلسطيني يجب أن تكون أولوية خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي عادل على أساس الشرعية الدولية، وبالتالي تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي عليها مسئولية حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتابع: "يجب أن يكون هناك تدخل عاجل من الأمم المتحدة لحماية أهل غزة من هذه الجريمة البشعة التي عنوانها رفع أرقام عدد الشهداء الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يريد تسويق نفسه أمام شعبه أنه قتل أكبر عدد من الفلسطينيين.