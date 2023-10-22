الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير فلسطين لدى العراق: كل إنسان فى غزة أصبح مشروع شهيد

سفير فلسطين لدى العراق
سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي

قال سفير فلسطين لدى العراق، أحمد الرويضي، إن القصف على غزة مستمر ولم يتوقف، مؤكدًا أن كل إنسان في غزة أصبح مشروع شهيد.

وأضاف سفير فلسطين لدى العراق، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع في غزة شهيد يحمل شهيدًا وآخر ينتظر دوره، لذلك نحتاج إلى إيقاف هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن حماية الشعب الفلسطيني يجب أن تكون أولوية خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي عادل على أساس الشرعية الدولية، وبالتالي تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي عليها مسئولية حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتابع: "يجب أن يكون هناك تدخل عاجل من الأمم المتحدة لحماية أهل غزة من هذه الجريمة البشعة التي عنوانها رفع أرقام عدد الشهداء الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يريد تسويق نفسه أمام شعبه أنه قتل أكبر عدد من الفلسطينيين.

غزة قطاع غزة شهداء غزة فلسطين قوات الاحتلال القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

استشهاد صحفى وإصابة أفراد عائلته فى قصف منزله بقطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": أطفال غزة يوجهون رسالة للعالم بغناء "أعطونا فرصة" بالإنجليزية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

3 ذئاب بشرية.. القصاص من المتهمين باغتصاب وقتل "فتاة فرشوط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات