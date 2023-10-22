قادة العالم يرفضون تهجير الفلسطينيين.. ماذا قالوا؟ (فيديو)

ظهر موقف قادة العالم من محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، خلال انعقاد مؤتمر القاهرة للسلام 2023، وذلك من خلال تصريحات لبعض قادة العالم، يعبرون فيها عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين وتأكيدهم على حقهم في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والتزامها بحل الصراع على أساس حل الدولتين، وأكد قادة العالم يؤكدون أن تهجير الفلسطينيين لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيدًا، وأن حل القضية يجب أن يكون عادلًا وشاملًا ودائمًا.

مصر

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "قد أكدت مصر وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، وأن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

الأردن

وأكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا.

جنوب إفريقيا

وقال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا: "نحن في جنوب إفريقيا نرفض تماما مقتل المدنيين، وكذلك، الحصار المفروض على قطاع غزة، وأيضًا قرار التهجير القسري والنزوح الإجباري".



الكويت

وشدد سمو الشيخ مشعل أحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، رفض دولة الكويت لدعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحميل دول الجوار لتداعيات هذه المأساة، التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

ليبيا

وقال السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا: "من الضروري إظهار التزامنا جميعا لأمن المنطقة والعالم برفض الحلول الانفرادية، وعلى رأسها المخططات التي تهدف إلى إجبار سكان قطاع غزة على النزوح القسري إلى شبه جزيرة سيناء المصرية".

اليونان

وأوضح السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس حكومة اليونان: "أنا كذلك أقولها واضحة، أن التصعيد الإقليمي يجب يتوقف، وإن مصر والأردن عليهما عبئ ثقيل، وهما يتصرفان بشجاعة وجهد كبير بشأن منع قرار تهجير الفلسطينيين".

العراق

وقال السيد محمد شياع السوداني، رئيس حكومة العراق: "إننا نشير إلى أهمية وقف تذويب القضية الفلسطينية ومحاولة دفنها، وإنه ليس من حق أحد أن يتصالح ويتنازل أو يتبرع نيابة عن الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية".

السعودية

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي؛ لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء، والتي تهدد الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، كما نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل.

المغرب

وقال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن المغرب ترفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم، وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة.



فلسطين

ومن جانبه، حذر الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، من محاولة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى خارجها، كما يحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية، وسيبقى الشعب صامدا على أرضه مهما كانت التحديات.