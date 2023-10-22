الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشروعات "حياة كريمة" تطور حياة المواطنين بقلعة زراعة وإنتاج الكتان بالغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

تعيش قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية، حالة من الفرحة والسعادة بين الأسر والعائلات بعد انتهاء نسبة تقترب من 95٪ من تنفيذ إجمالي المشروعات الخدمية التي تشمل جميع المجالات، ضمن العمل الذي تم إنجازه مؤخرًا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير كل ربوع الريف المصري على مستوى الوحدات المحلية القروية.

وقد شهدت القرى الواقعة في مركز زفتي تنفيذ 874 مشروعًا، حيث يجري العمل حاليًا في 189 مشروعًا، وتجاوزت نسبة التنفيذ بها 99٪، وبحسب البيانات الإحصائية، فإن أعلى نسبة تنفيذ جاءت في قطاعات عديدة بنسبة 100٪، وتشمل "كباري الري، مراكز الشباب والرياضة، منشآت التضامن، مياه الشرب، الصحة (التجهيزات الطبية)، البريد، أبراج المحمول، نقاط الشرطة، مباني متنوعة، محطات الغاز، محطات السكة الحديد، محطات الصرف، محطات المعالجة، محطات المياه، ووحدات الإسعاف)".

وفي قرية شبرا ملس قلعة زراعة وتصنيع الكتان، التي تُعد واحدة من أكبر القرى المنتجة للكتان في مصر والعالم، حققت مبادرة "حياة كريمة" إنجازات ملموسة في قطاعات التعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات خدمية وتبطين الترعة الموجودة بالقرية.

وأعرب محمد قش، أحد أهالي القرية، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية في مرحلتها الأولى بقرى مركز زفتي. وأشار إلى أن قرية شبرا ملس قد شهدت تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية، مثل الانتهاء من محطة رفع والصرف الصحي وشبكات الانحدار والخطوط الطردية والصرف المعالج وأعمال المعالجة.

من جهته، أكد إيهاب أبوزيد، أحد تجار الكتان، أنه تم تحسين وتوسيع شبكات مورش الصناعة والإنتاج في القرية، مما ساهم في زيادة فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

فيما أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه جار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وبلغت نسبة الأعمال 90%، إلى جانب مد خدمة الإنترنت والتليفونات وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وأوضح عطا، أن القرية شهدت تطويرا في قطاع التعليم، منها الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد أنور البهى عبيه الإعدادية، والانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة مجند محمد رضا فهيم سليمان الإعدادية، والانتهاء من إنشاء مدرسة شبراملس الرسمية للغات.

وأشار نائب محافظ الغربية إلى أن القرية تشهد أعمال تنفيذ تأهيل ترعة أبوعبيه ضمن عقد /2 لتاهيل 5 ترع بهندسة بحرى زفتى نسبة التنفيذ 67%.

وفي قطاع المجمعات الخدمات، أوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وتنفيذ 90% من مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة.

وأضاف أن القرية شهدت الانتهاء من إنشاء نقطة إسعاف والانتهاء من إنشاء مكتب بريد مطور بشبراملس، ورفع كفاءة نقطة شرطة شبراملس، كما تم إحلال وتجديد نقطة إطفاء شبراملس.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد مركز شباب القرية، وتنفيذ 95% من مشروع إنشاء موقف شبرا ملس.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" جزءًا من جهود الحكومة المصرية للارتقاء بالمناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة فيها. تهدف المبادرة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء وغيرها من الخدمات المهمة.

تم تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" في مختلف مناطق مصر، وتحقيق نجاحات ملموسة في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، ويعد انتهاء مشروعات هذه المبادرة في قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية مناسبة للاحتفال، حيث تشهد القرى تحسنًا كبيرًا في البنية التحتية وتوفر الخدمات الأساسية، مما يعزز رفاهية السكان ويعمل على تعزيز التنمية المحلية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تستمر مبادرة "حياة كريمة" في تنفيذ المزيد من المشروعات في مناطق أخرى في مصر، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

308610-مشروعات-حياة-كريمة-بالغربية-(3)
308610-مشروعات-حياة-كريمة-بالغربية-(3)
90052-مشروعات-حياة-كريمة-(3)
90052-مشروعات-حياة-كريمة-(3)
101656-مشروعات-حياة-كريمة-(1)
101656-مشروعات-حياة-كريمة-(1)
100134-حياة-كريمة--(3)
100134-حياة-كريمة--(3)
75594-حياة-كريمة--(1)
75594-حياة-كريمة--(1)
مشروعات حياة كريمة تطور حياة المواطنيين بقلعة زراعة وإنتاج الكتان بالغربية مركز زفتي بمحافظة الغربية الريف المصري مركز زفتى قرية شبرا ملس قلعة زراعة وتصنيع الكتان نائب محافظ الغربية حياة كريمه

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات فى قطور وبسيون

ضبط 15 تاجرًا يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى الغربية

تموين الغربية: ضبط أصحاب مخابز لإستيلائهم على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

زراعة 200 شجرة مثمرة في مدينة زفتى بالغربية

رئيس جامعة طنطا يعلن الأسماء النهائية لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق

جمع 185 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في السنطة

"تعليم الغربية" تشارك في الوقفة التضامنية ودعم الرئيس من طنطا

"شباب الغربية" تُشارك فى وقفة تضامنية دعمًا لنضال الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات