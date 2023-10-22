مشروعات "حياة كريمة" تطور حياة المواطنين بقلعة زراعة وإنتاج الكتان بالغربية

تعيش قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية، حالة من الفرحة والسعادة بين الأسر والعائلات بعد انتهاء نسبة تقترب من 95٪ من تنفيذ إجمالي المشروعات الخدمية التي تشمل جميع المجالات، ضمن العمل الذي تم إنجازه مؤخرًا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير كل ربوع الريف المصري على مستوى الوحدات المحلية القروية.

وقد شهدت القرى الواقعة في مركز زفتي تنفيذ 874 مشروعًا، حيث يجري العمل حاليًا في 189 مشروعًا، وتجاوزت نسبة التنفيذ بها 99٪، وبحسب البيانات الإحصائية، فإن أعلى نسبة تنفيذ جاءت في قطاعات عديدة بنسبة 100٪، وتشمل "كباري الري، مراكز الشباب والرياضة، منشآت التضامن، مياه الشرب، الصحة (التجهيزات الطبية)، البريد، أبراج المحمول، نقاط الشرطة، مباني متنوعة، محطات الغاز، محطات السكة الحديد، محطات الصرف، محطات المعالجة، محطات المياه، ووحدات الإسعاف)".

وفي قرية شبرا ملس قلعة زراعة وتصنيع الكتان، التي تُعد واحدة من أكبر القرى المنتجة للكتان في مصر والعالم، حققت مبادرة "حياة كريمة" إنجازات ملموسة في قطاعات التعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات خدمية وتبطين الترعة الموجودة بالقرية.

وأعرب محمد قش، أحد أهالي القرية، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية في مرحلتها الأولى بقرى مركز زفتي. وأشار إلى أن قرية شبرا ملس قد شهدت تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية، مثل الانتهاء من محطة رفع والصرف الصحي وشبكات الانحدار والخطوط الطردية والصرف المعالج وأعمال المعالجة.

من جهته، أكد إيهاب أبوزيد، أحد تجار الكتان، أنه تم تحسين وتوسيع شبكات مورش الصناعة والإنتاج في القرية، مما ساهم في زيادة فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

فيما أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه جار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وبلغت نسبة الأعمال 90%، إلى جانب مد خدمة الإنترنت والتليفونات وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وأوضح عطا، أن القرية شهدت تطويرا في قطاع التعليم، منها الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد أنور البهى عبيه الإعدادية، والانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة مجند محمد رضا فهيم سليمان الإعدادية، والانتهاء من إنشاء مدرسة شبراملس الرسمية للغات.

وأشار نائب محافظ الغربية إلى أن القرية تشهد أعمال تنفيذ تأهيل ترعة أبوعبيه ضمن عقد /2 لتاهيل 5 ترع بهندسة بحرى زفتى نسبة التنفيذ 67%.

وفي قطاع المجمعات الخدمات، أوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وتنفيذ 90% من مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة.

وأضاف أن القرية شهدت الانتهاء من إنشاء نقطة إسعاف والانتهاء من إنشاء مكتب بريد مطور بشبراملس، ورفع كفاءة نقطة شرطة شبراملس، كما تم إحلال وتجديد نقطة إطفاء شبراملس.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد مركز شباب القرية، وتنفيذ 95% من مشروع إنشاء موقف شبرا ملس.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" جزءًا من جهود الحكومة المصرية للارتقاء بالمناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة فيها. تهدف المبادرة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء وغيرها من الخدمات المهمة.

تم تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" في مختلف مناطق مصر، وتحقيق نجاحات ملموسة في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، ويعد انتهاء مشروعات هذه المبادرة في قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية مناسبة للاحتفال، حيث تشهد القرى تحسنًا كبيرًا في البنية التحتية وتوفر الخدمات الأساسية، مما يعزز رفاهية السكان ويعمل على تعزيز التنمية المحلية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تستمر مبادرة "حياة كريمة" في تنفيذ المزيد من المشروعات في مناطق أخرى في مصر، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

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