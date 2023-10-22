الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات فى قطور وبسيون

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اصطفاف معدات مركز ومدينة قطور ومركز ومدينة بسيون؛ لمراجعة موقف المعدات في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وقام محافظ الغربية، بالمرور على جميع المعدات المصطفة بمركز قطور ومركز بسيون وتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حصر كل المعدات والآلات الموجودة في المحافظة والمستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات الموجودة بالمحافظة.

اصطفاف ميداني للمعدات

وأكد محافظ الغربية، خلال تفقده، تكليفه لكل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بتنظيم اصطفاف ميداني لكل المعدات والسيارات والآليات الهندسية، كل في نطاقه؛ لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.

وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة، وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

ووجَّه رحمي رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجهًا بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة اصطفاف المعدات والسيارات بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة للوقوف على سلامة وجاهزية معدات وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة برئاسة الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظة الغربية
محافظ الغربية مركز ومدينة قطور مركز ومدينة بسيون أجهزة المحافظة بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث

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