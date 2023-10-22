ضبط 15 تاجرًا يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى الغربية

تمكنت مديرية التموين بـمحافظة الغربية، من إحباط محاولات تجاوز التسعيرة الرسمية لبيع السجائر، حيث تم ضبط 15 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة المحددة بمعدل يتراوح من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة، وذلك بمراكز طتطا والمحلة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز ومدن المحافظة، وخلال هذه الحملة، تم رصد 12 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية المحددة، بمتوسط زيادة يتراوح من 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة للتصدي للتجاوزات وحماية حقوق المستهلكين في المحافظة.