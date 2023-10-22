محافظ الغربية يتفقد معارض ومنافذ في قطور للتأكد من تخفيض أسعار السلع

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمراره بالقيام بجولات مفاجأة ومكثفة بصفة يومية على جميع المحالّ التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين؟

جاء ذلك خلال الجولة المفاجأة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، بمركز ومدينة قطور للمرور على عدد من الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية.

وخلال الجولة تابع المحافظ، أسعار السلع المقدمة بمنفذ معا ضد الغلاء بمركز ومدينة قطور ك (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات)، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

والتقى المحافظ ببعض المواطنين المترددين على المعرض واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى انخفاض الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج.

وشدد رحمي على رؤساء المدن بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.