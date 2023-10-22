الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات إدارة الأزمات والكوارث

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه صباح اليوم، اجتماعًا للوقوف على مدى استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع كل الإجراءات التي اتخذتها الجهات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة.

وأكد المحافظ، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستعداد التام لمجابهة أي أزمات أو كوارث في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وشدد على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات. 

توجيهات المحافظ

ووجّه رحمي، بضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعًا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعًا ملموسًا.

جاء ذلك بحضور الحماية المدنية والعميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور الغربية ورؤساء شركات  المياه والغاز والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة وأداره الأزمات بديوان عام المحافظة بالغربية.

محافظة الغربية التموين إصلاح المعدات تغيرات مناخية كوارث

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