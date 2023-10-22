الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى ينفى الشائعات عن خروج أمير قطر من قمة القاهرة للسلام

تميم
تميم

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك حملة إرهابية تروج لأكاذيب وشائعات عن قمة القاهرة للسلام التي شارك فيها قادة عرب وإقليميون، وتزعم أن أمير قطر غادر القمة مستاءً من كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وأوضح موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن أبوالغيط كان دائمًا يدافع عن القضية الفلسطينية سواء كوزير خارجية مصري أو كأمين عام للجامعة العربية، وأنه تعرض لهجمات كثيرة بسبب مواقفه المشرفة.

وكشف موسى، أن اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان استخدمت فيديو قديمًا لأمير قطر يغادر قمة عربية في تونس، وادعت أنه حدث في قمة القاهرة للسلام التي انعقدت، أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا غير صحيح.

وأشار موسى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمير قطر بحفاوة وود، وأن هناك تفاهمًا وتقاربًا بينهما، وأن قطر تؤيد الموقف العربي الموحد حول القضية الفلسطينية بقيادة مصر.

وأكد موسى أن مصر لن تتأثر بالشائعات والفتن التي تحاول زعزعة علاقاتها مع دول عربية شقيقة، وأنه لن يحدث ذلك أبدًا.

قمة القاهرة للسلام امير قطر أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية أحمد موسى القضية الفلسطينية الإخوان

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