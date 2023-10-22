السعودية وماليزيا تحذران من تداعيات التهجير القسرى للفلسطينيين

أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بيانًا مشتركًا في إطار الزيارة التي يجريها الأخير للمملكة.

وحذر ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا في بيانهما المشترك، من التهجير القسري للفلسطينيين ونتائجه الوخيمة، مؤكدين أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اجتياح غزة.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف أشكال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السعودية - واس-.

ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل

وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاتها، باجتياح قطاع غزة والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل، باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.