بى بى سى: القادة العرب يرفضون التهجير القسرى للفلسطينيين فى قمة القاهرة للسلام

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها مصر وعقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس السبت.

القادة العرب اتفقوا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وقالت الهيئة البريطانية: لقد اتفق القادة العرب على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ونقلت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء مع دخول أول قافلة مساعدات إلى غزة بعد أسبوعين من الحرب.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة في القاهرة، إن الحل الوحيد هو إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، وأوضحت الهيئة: لقد أيد تصريحات الرئيس السيسي، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

وبدأت القمة مع عبور 20 شاحنة محملة بالمساعدات حدود رفح، لكن المنظمات الإنسانية حذرت من أن ذلك لن يكون كافيًا لتلبية الاحتياجات.

وكانت نحو 500 شاحنة تدخل غزة يوميًا قبل بدء الحرب، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في المنطقة يعتمدون بالفعل على المساعدات الغذائية، وستكون الأمم المتحدة مسئولة عن توزيع المساعدات، ومن المرجح أن يتم إرسال جزء كبير منها إلى مدارس الأمم المتحدة، حيث يلجأ الآلاف والمستشفيات.

وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين عرب طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، طالب المندوبون الأوروبيون "بإدانة واضحة لتحميل حماس مسئولية التصعيد"، لكن الزعماء العرب رفضوا ذلك، وفي النهاية أصدرت مصر بيانًا وافقت عليه الوفود العربية، وانتقدت فيه زعماء العالم لسعيهم إلى "إدارة الصراع وليس إنهاءه بشكل دائم".

يأتي هذا بينما تدخل الحرب في غزة أسبوعها الثالث على التوالي وسط مخاوف من استمرار أمد الحرب التي تهدد سكان قطاع غزة المحاصر، وسط نقص الإمدادات الطبية والغذائية داخل القطاع المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.