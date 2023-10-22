أعلام فلسطين فى مدرجات سيلتيك أمام هارتس بالدورى الاسكتلندى

قامت جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي برفع أعلام فلسطين في المدرجات خلال مباراة الفريق أمام هارتس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسكتلندي.

وقامت جماهير سيلتيك برفع أعلام فلسطين، دعمًا لأهل غزة ضد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

واصطحبت جماهير النادي الإسكتلندي أعلام فلسطين إلى ملعب "تاينسكل بارك" بمدينة أدنبرة معقل فريق هارتس حيث تم رفع الأعلام والتأكيد على دعمهم لأهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

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جماهير سيلتك الاسكتلندي تهاجم إدارة النادي بسبب رفضها دعم القضية الفلسطينية

أصدرت جماهير سيلتيك الأسكتلندي بيانًا رسميًا اليوم، ضد إدارة النادي بعد رفض الأخير دعمهم للقضية الفلسطينية.

ورفعت جماهير نادي سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي، لافتات في المدرجات التي شهدت حشدًا كبيرًا خلال مباراة الفريق أمام كيلمارنوك ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي لكرة القدم.

وحملت اللافتات التي رفعتها جماهير النادي الأسكتلندي عبارات الدعم لدولة فلسطين مثل "الحرية لفلسطين".

وعقب المباراة أصدر مجلس إدارة النادي بيانا يتبرأ فيه من تصرفات الجماهير وينفي أن يكون لـ سيلتيك علاقة بأي آراء سياسية قد تم التعبير عنها في المدرجات.



بيان جمهور سيلتيك لدعم فلسطين

سيظل سيلتيك ثابتًا في دعمه للشعب الفلسطيني، كما كنا دائمًا. لقد دعمنا العديد من المشاريع الفلسطينية طوال تاريخنا

بعد بيان مجلس ادارة سيلتيك الأخير، نود أن نكرر إيماننا الراسخ بأن لدينا الحق في التعبير عن وجهات نظرنا السياسية على المدرجات، اشتهر مشجعو سلتيك بتعاطفهم وتضامنهم، إلى جانب المظلومين والمحرومين

إن النفاق الحالي لمجلس الإداراة يتماشى للأسف مع جزء كبير من الطبقة السياسية والإعلامية والذي يتجسد في مثال أوكرانيا كانت وقت أوكرانيا الرسائل موضع ترحيب في ملعب سيلتيك بارك في ذلك الوقت، لكن الآن مع فلسطين يتم إدانته، لماذا هكذا ضد فلسطين؟

قمنا على مدار أكثر من عقد من الزمن بتطوير علاقة وثيقة مع مخيمات اللاجئين، بلغت ذروتها في تشكيل أكاديمية سلتيك في بيت لحم بفلسطين إننا نرسل تضامننا الصادق وصلواتنا إلى أصدقائنا في جميع أنحاء فلسطين في هذا الوقت المؤلم عندما يدير جزء كبير من المجتمع الدولي ظهره مرة أخرى للجبناء،

في عام 2016 تحدينا الجميع ورفعنا العلم الفلسطيني وتم فرض غرامة علينا والآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى تضامننا

في 25 أكتوبر، ضد أتلتيكو مدريد، نطلب من جميع مشجعي سلتيك رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا وأن يظهروا للعالم أن نادي سلتيك يقف مع المظلوم، وليس الظالم.

في هذه الأثناء نشجع جمهورنا على التبرع لصندوق طوارئ غزة".