القاهرة الإخبارية: إعادة ترتيب شاحنات المساعدات بالأولويات استعدادًا لدخولها قطاع غزة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن معبر رفح يستعد لدخول قوافل المساعدات لقطاع غزة وتم تجهيز 40 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والدوائية، مؤكدًا أن العمل يتم على قدم وساق، من المتطوعين والتحالف الوطني.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات التي تتجه لغزة تتلخص في المساعدات الإغاثية والطبية، والآن تجري بعض الإجراءات الخاصة بإعادة ترتيب الشاحنات حتى يكون الأولوية للمستلزمات الطبية حيث يتم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لإعدادها.

عدم مغادرة المتطوعين

وأكد المتطوعون أنهم لن يغادروا من أمام معبر رفح، حتى يتأكدوا من دخول القوافل الإغاثية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الرغبة المصرية مستمرة لإيصال المساعدات وتدفقها سيكون مستمرًا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمساعدات التي توافدت لمطار العريش.