"الهلال الأحمر" يكشف رد فعل الفلسطينيين تجاه المساعدات عبر معبر رفح

كشف مدير فرق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري رد الفعل الفلسطيني تجاه المساعدات العابرة عبر معبر رفح، عقب دخول المساعدات المصرية أمس إلى قطاع غزة.

وقال مدير فرق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، خلال تقرير عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: "أنا النهاردة قابلت الجانب الفلسطيني وكانوا في سعادة لا توصف ومبسوطين من كمية المساعدات اللى مصر قدمتها".

وواصل: "كل المساعدات اللي دخلت كانت بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني".

وكشف مدير فرق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري عن أن الدفعة الأولى من المساعدات ضمت أغذية ومياهًا ومستلزمات طبية وأدوية.