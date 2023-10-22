الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين: سنقدم قائمة بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلي في المحاكم الدولية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

قال إبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إن أمريكا وأوروبا تدعمان إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل لا تريد إنفاذ التزاماتها بسبب الدعم الكامل لها من أمريكا وأوروبا، الذين يرون أن إسرائيل على حق ويريدون ان تستكمل حربها البرية على قطاع غزة.

وأردف: "يقلبون المفاهيم، لا يوجد في القانون حق لدولة احتلال في الدفاع عن نفسها، كل المفاهيم تقلب من أجل إسرائيل".

مندوب فلسطين: نريد وقف القتل أولًا ولاحقًا إدخال المساعدات الإنسانية

وتابع: "نريد وقف القتل أولا ولاحقا إدخال المساعدات الإنسانية، ما يحدث توحش غير عادي، والقيادات الأوروبية لم يشر أي منهم للمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين، أمريكا إذا تكلمت مع إسرائيل بشكل جدي بضرورة التزاماتها القانونية ستتوقف".

واستطرد: "نحتاج 100 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، بعد أيام يدخل فصل الشتاء، وقريبا اجتياح لمنطقة الشمال، هذا الأمر يحتاج موقف سياسي وقانوني وأخلاقي، فإسرائيل خارج القانون منذ نشأتها".

وأكد خريشة، أنهم يعدون كشوف بأسماء الشهداء، وأنهم لا يروجون أكاذيب مثل إسرائيل، مردفا: "أشك أن 1400 قتلوا داخل إسرائيل، الصحافة الإسرائيلية تشير لأرقام أقل".

وأشار إلى أنهم أعدوا كشوفًا بكل استهدافات الاحتلال للكنائس والمستشفيات والإسعاف ومدارس الأونروا، وكله موثق، سيتم تقديمه في جلسة الأمم المتحدة، كما سيتم الاستفادة منها أمام المحاكم الدولية.

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