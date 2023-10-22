وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الداخل الإسرائيلي يغلي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتبر نفسه جريح وطُعن في كبريائه، مشيرًا إلى أن الرأي العام غاضب من الحكومة الإسرائيلية بشدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "هذه آخر أيام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لن يتجدد له مرة أخرى وفقًا لاستطلاعات رأي إسرائيلية، فالخسائر الإسرائيلية تزداد يوميًا، إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة 14 مليار دولار مساعدات إضافية.

الخسائر الإسرائيلية تزداد يوميًا منذ يوم 7 أكتوبر

ولفت إلى أن إسرائيل لا تغير موقفها، إلا من خلال خسائرها، وهي خسائر داخليًا ودوليًا يردعها، كما أن نتنياهو رمز للاتجاه اليميني الذي أغلق فرص السلام، وأحدث ثورة مضادة لينجو من اتهامات تلاحقه بأربع قضايا فساد كبيرة.

ولفت إلى أن نتنياهو تجدد له للمرة السادسة رئاسة وزراء إسرائيل، هو أكثر رجل رأس حكومة إسرائيل منذ تأسيسها.

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