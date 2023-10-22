مراسل "القاهرة الإخبارية": القصف الإسرائيلى دمر 70% من ينية قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن صواريخ الاحتلال استهدفت منازل الفلسطينيين في مناطق شمال غزة، ومحافظة القطاع.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال تغطية خاصة، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عددًا من الأحزمة النارية على حي الشجاعية والزيتون.

وأشار إلى أن جنوب وادي غزة ورفح، تعرضا لقصف جوي ومدفعي عنيف أطلق خلاله، عشرات القذائف على التجمعات السكنية جنوب قطاع غزة.

الأوضاع الإنسانية بغزة تتجه لكارثة

وتابع أن الساحل من الشمال للجنوب يتعرض للقصف مما أدى لتدمير البنية التحتية، مؤكدًا أن الأوضاع الانسانية بغزة تتجه لكارثة إن لم يكن هناك تدخل وضمان من الدول الكبري خاصة أن غزة تحتاح للكثير من المواد الغائية والعلاجية.

وأكد أن وزارة الأشغال العامة أكدت أن 70% من مباني ومنشآت قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي، كما وصل عدد الشهداء 4562 شهيد والالاف من المصابين.